沙地阿拉伯利雅兌馬恩島磅匯率

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1 EUR10.86391.097191.41261.489641.652010.9576518.9526
1 GBP1.1575411.26995105.8151.724341.912291.1085221.9386
1 USD0.91150.787433183.3221.35781.50580.8728517.2752
1 INR0.01093940.009450480.012001610.01629580.0180720.01047560.207331

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沙地阿拉伯利雅馬島鎊兌換率
1 SAR0.20990 IMP
5 SAR1.04949 IMP
10 SAR2.09898 IMP
20 SAR4.19796 IMP
50 SAR10.49490 IMP
100 SAR20.98980 IMP
250 SAR52.47450 IMP
500 SAR104.94900 IMP
1000 SAR209.89800 IMP
2000 SAR419.79600 IMP
5000 SAR1049.49000 IMP
10000 SAR2098.98000 IMP
馬島鎊沙地阿拉伯利雅兌換率
1 IMP4.76421 SAR
5 IMP23.82105 SAR
10 IMP47.64210 SAR
20 IMP95.28420 SAR
50 IMP238.21050 SAR
100 IMP476.42100 SAR
250 IMP1191.05250 SAR
500 IMP2382.10500 SAR
1000 IMP4764.21000 SAR
2000 IMP9528.42000 SAR
5000 IMP23821.05000 SAR
10000 IMP47642.10000 SAR