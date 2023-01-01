Саудовские риялы в новые израильские шекели

Сконвертируйте SAR в ILS по реальному обменному курсу

1000 sar
1016.45 ils

1.00000 SAR = 1.01645 ILS

Среднерыночный курс в 6:4 UTC
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График изменения обменного курса SAR к ILS

1 мин. назад 1 SAR → 0 ILS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.862051.074189.09121.457071.676710.95818.5237
1GBP1.1600311.24605103.3541.690331.945131.111321.4891
1USD0.9310.802536182.9451.356551.561040.891917.2458
1INR0.01122450.009675520.012056210.01635480.01882010.01075290.207919

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Как произвести расчет конвертации из саудовских риялов в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SAR из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SAR в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for саудовский риял

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plane
Обменные курсы Саудовский риял / Израильский новый шекель
1 SAR1.01645 ILS
5 SAR5.08225 ILS
10 SAR10.16450 ILS
20 SAR20.32900 ILS
50 SAR50.82250 ILS
100 SAR101.64500 ILS
250 SAR254.11250 ILS
500 SAR508.22500 ILS
1000 SAR1016.45000 ILS
2000 SAR2032.90000 ILS
5000 SAR5082.25000 ILS
10000 SAR10164.50000 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Саудовский риял
1 ILS0.98382 SAR
5 ILS4.91909 SAR
10 ILS9.83818 SAR
20 ILS19.67636 SAR
50 ILS49.19090 SAR
100 ILS98.38180 SAR
250 ILS245.95450 SAR
500 ILS491.90900 SAR
1000 ILS983.81800 SAR
2000 ILS1967.63600 SAR
5000 ILS4919.09000 SAR
10000 ILS9838.18000 SAR