Arabistan riyalinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile SAR → ILS çevirin

1.000 sar
963,87 ils

1.00000 SAR = 0.96387 ILS

19:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548451.0770589.39471.450731.651030.9473318.3684
1 GBP1.169811.25995104.5751.697091.93141.1081921.4877
1 USD0.928450.793682182.99961.346951.532920.879617.0544
1 INR0.01118630.009562480.012048210.01622840.0184690.01059760.205476

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Arabistan riyalinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Yeni İsrail Şekeli
1 SAR0.96387 ILS
5 SAR4.81935 ILS
10 SAR9.63870 ILS
20 SAR19.27740 ILS
50 SAR48.19350 ILS
100 SAR96.38700 ILS
250 SAR240.96750 ILS
500 SAR481.93500 ILS
1000 SAR963.87000 ILS
2000 SAR1927.74000 ILS
5000 SAR4819.35000 ILS
10000 SAR9638.70000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Arabistan Riyali
1 ILS1.03748 SAR
5 ILS5.18740 SAR
10 ILS10.37480 SAR
20 ILS20.74960 SAR
50 ILS51.87400 SAR
100 ILS103.74800 SAR
250 ILS259.37000 SAR
500 ILS518.74000 SAR
1000 ILS1037.48000 SAR
2000 ILS2074.96000 SAR
5000 ILS5187.40000 SAR
10000 ILS10374.80000 SAR