Саудовские риялы в алжирские динары

Сконвертируйте SAR в DZD по реальному обменному курсу

1 000 sar
36 582,60 dzd

1.00000 SAR = 36.58260 DZD

Среднерыночный курс в 6:2 UTC
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График изменения обменного курса SAR к DZD

1 мин. назад 1 SAR → 0 DZD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86161.074189.07621.45681.676190.957918.5182
1GBP1.1606311.2467103.391.69091.945541.1117721.494
1USD0.930950.802118182.9311.35631.560550.8917517.2407
1INR0.01122630.009672110.012058210.01635460.01881740.01075290.207892

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Как произвести расчет конвертации из саудовских риялов в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SAR из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SAR в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for саудовский риял

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Обменные курсы Саудовский риял / Алжирский динар
1 SAR36.58260 DZD
5 SAR182.91300 DZD
10 SAR365.82600 DZD
20 SAR731.65200 DZD
50 SAR1829.13000 DZD
100 SAR3658.26000 DZD
250 SAR9145.65000 DZD
500 SAR18291.30000 DZD
1000 SAR36582.60000 DZD
2000 SAR73165.20000 DZD
5000 SAR182913.00000 DZD
10000 SAR365826.00000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Саудовский риял
1 DZD0.02734 SAR
5 DZD0.13668 SAR
10 DZD0.27335 SAR
20 DZD0.54671 SAR
50 DZD1.36677 SAR
100 DZD2.73354 SAR
250 DZD6.83385 SAR
500 DZD13.66770 SAR
1000 DZD27.33540 SAR
2000 DZD54.67080 SAR
5000 DZD136.67700 SAR
10000 DZD273.35400 SAR