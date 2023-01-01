10 тысяч саудовских риялов в алжирские динары

Сконвертируйте SAR в DZD по реальному обменному курсу

10000 sar
366027 dzd

1.00000 SAR = 36.60270 DZD

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса SAR к DZD

1 мин. назад 1 SAR → 0 DZD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из саудовских риялов в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SAR из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SAR в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for саудовских риялов

SAR в USD

SAR в INR

SAR в PKR

SAR в CAD

SAR в EUR

SAR в PHP

SAR в AUD

SAR в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Саудовский риял / Алжирский динар
1 SAR36.60270 DZD
5 SAR183.01350 DZD
10 SAR366.02700 DZD
20 SAR732.05400 DZD
50 SAR1830.13500 DZD
100 SAR3660.27000 DZD
250 SAR9150.67500 DZD
500 SAR18301.35000 DZD
1000 SAR36602.70000 DZD
2000 SAR73205.40000 DZD
5000 SAR183013.50000 DZD
10000 SAR366027.00000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Саудовский риял
1 DZD0.02732 SAR
5 DZD0.13660 SAR
10 DZD0.27320 SAR
20 DZD0.54641 SAR
50 DZD1.36602 SAR
100 DZD2.73204 SAR
250 DZD6.83010 SAR
500 DZD13.66020 SAR
1000 DZD27.32040 SAR
2000 DZD54.64080 SAR
5000 DZD136.60200 SAR
10000 DZD273.20400 SAR