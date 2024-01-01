Arabistan riyalinden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile SAR → DZD çevirin

1.000 sar
35.823,60 dzd

1.00000 SAR = 35.82360 DZD

19:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854821.07789.38841.450771.651210.9472818.3673
1 GBP1.1698411.25995104.5731.697221.93171.1081621.4873
1 USD0.92850.793682182.99761.347051.533150.8795517.0541
1 INR0.01118710.009562710.012048510.016230.01847230.01059730.205477

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Arabistan riyalinden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Cezayir Dinarı
1 SAR35.82360 DZD
5 SAR179.11800 DZD
10 SAR358.23600 DZD
20 SAR716.47200 DZD
50 SAR1791.18000 DZD
100 SAR3582.36000 DZD
250 SAR8955.90000 DZD
500 SAR17911.80000 DZD
1000 SAR35823.60000 DZD
2000 SAR71647.20000 DZD
5000 SAR179118.00000 DZD
10000 SAR358236.00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Arabistan Riyali
1 DZD0.02791 SAR
5 DZD0.13957 SAR
10 DZD0.27915 SAR
20 DZD0.55829 SAR
50 DZD1.39573 SAR
100 DZD2.79146 SAR
250 DZD6.97865 SAR
500 DZD13.95730 SAR
1000 DZD27.91460 SAR
2000 DZD55.82920 SAR
5000 DZD139.57300 SAR
10000 DZD279.14600 SAR