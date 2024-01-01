1 Arabistan riyalinden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile SAR → DZD çevirin

1 sar
35,83 dzd

1,000SR SAR = 35,83دج DZD

08:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → DZD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → DZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek35,894735,9443
Düşük35,742935,7429
Ortalama35,801735,8285
Değişim0.06%-0.07%
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1 SAR → DZD istatistikleri

SAR → DZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 35,8947, en düşük 35,7429 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 35,8017 oldu. SAR → DZD kurundaki değişiklik 0.06 değerindeydi.

SAR → DZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 35,9443, en düşük 35,7429 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 35,8285 oldu. SAR → DZD kurundaki değişiklik -0.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,745278,91,3870,92558,1121,5360,787
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,372201,0610,66741,8931,1070,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Cezayir Dinarı
1 SAR35,83250 DZD
5 SAR179,16250 DZD
10 SAR358,32500 DZD
20 SAR716,65000 DZD
50 SAR1.791,62500 DZD
100 SAR3.583,25000 DZD
250 SAR8.958,12500 DZD
500 SAR17.916,25000 DZD
1000 SAR35.832,50000 DZD
2000 SAR71.665,00000 DZD
5000 SAR179.162,50000 DZD
10000 SAR358.325,00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Arabistan Riyali
1 DZD0,02791 SAR
5 DZD0,13954 SAR
10 DZD0,27908 SAR
20 DZD0,55815 SAR
50 DZD1,39539 SAR
100 DZD2,79077 SAR
250 DZD6,97693 SAR
500 DZD13,95385 SAR
1000 DZD27,90770 SAR
2000 DZD55,81540 SAR
5000 DZD139,53850 SAR
10000 DZD279,07700 SAR