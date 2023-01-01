Саудовские риялы в египетские фунты

Сконвертируйте SAR в EGP по реальному обменному курсу

1 000 sar
8 237,58 egp

1.00000 SAR = 8.23758 EGP

Среднерыночный курс в 6:2 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса SAR к EGP

1 мин. назад 1 SAR → 0 EGP
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86161.074189.07621.45681.676190.957918.5182
1GBP1.1606311.2467103.391.69091.945541.1117721.494
1USD0.930950.802118182.9311.35631.560550.8917517.2407
1INR0.01122630.009672110.012058210.01635460.01881740.01075290.207892

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из саудовских риялов в египетские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SAR из выпадающего списка для исходной валюты и EGP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SAR в EGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for саудовский риял

SAR в USD

SAR в INR

SAR в PKR

SAR в CAD

SAR в EUR

SAR в PHP

SAR в AUD

SAR в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Саудовский риял / Египетский фунт
1 SAR8.23758 EGP
5 SAR41.18790 EGP
10 SAR82.37580 EGP
20 SAR164.75160 EGP
50 SAR411.87900 EGP
100 SAR823.75800 EGP
250 SAR2059.39500 EGP
500 SAR4118.79000 EGP
1000 SAR8237.58000 EGP
2000 SAR16475.16000 EGP
5000 SAR41187.90000 EGP
10000 SAR82375.80000 EGP
Обменные курсы Египетский фунт / Саудовский риял
1 EGP0.12140 SAR
5 EGP0.60698 SAR
10 EGP1.21395 SAR
20 EGP2.42790 SAR
50 EGP6.06975 SAR
100 EGP12.13950 SAR
250 EGP30.34875 SAR
500 EGP60.69750 SAR
1000 EGP121.39500 SAR
2000 EGP242.79000 SAR
5000 EGP606.97500 SAR
10000 EGP1213.95000 SAR