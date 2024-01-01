Arabistan riyalinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile SAR → EGP çevirin

1.000 sar
8.239,12 egp

1.00000 SAR = 8.23912 EGP

19:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD182.9976278.971.347050.928555.96561.533150.793682
1 INR0.012048513.361180.016230.01118710.6743040.01847230.00956271
1 PKR0.003584610.29751410.004828660.003328330.2006150.005495770.00284505
1 CAD0.74236361.6143207.09710.68928841.54681.138160.5892

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Mısır Lirası
1 SAR8.23912 EGP
5 SAR41.19560 EGP
10 SAR82.39120 EGP
20 SAR164.78240 EGP
50 SAR411.95600 EGP
100 SAR823.91200 EGP
250 SAR2059.78000 EGP
500 SAR4119.56000 EGP
1000 SAR8239.12000 EGP
2000 SAR16478.24000 EGP
5000 SAR41195.60000 EGP
10000 SAR82391.20000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Arabistan Riyali
1 EGP0.12137 SAR
5 EGP0.60686 SAR
10 EGP1.21372 SAR
20 EGP2.42744 SAR
50 EGP6.06860 SAR
100 EGP12.13720 SAR
250 EGP30.34300 SAR
500 EGP60.68600 SAR
1000 EGP121.37200 SAR
2000 EGP242.74400 SAR
5000 EGP606.86000 SAR
10000 EGP1213.72000 SAR