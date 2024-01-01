1 Mısır lirasından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile EGP → SAR çevirin

1,000E£ EGP = 0,07611SR SAR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → SAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SAR
1 EGP → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07720,0778
Düşük0,07570,0757
Ortalama0,07670,0771
Değişim-1.43%-1.05%
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1 EGP → SAR istatistikleri

EGP → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0772, en düşük 0,0757 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0767 oldu. EGP → SAR kurundaki değişiklik -1.43 değerindeydi.

EGP → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0778, en düşük 0,0757 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0771 oldu. EGP → SAR kurundaki değişiklik -1.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - SAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Arabistan Riyali
1 EGP0,07611 SAR
5 EGP0,38057 SAR
10 EGP0,76114 SAR
20 EGP1,52228 SAR
50 EGP3,80571 SAR
100 EGP7,61142 SAR
250 EGP19,02855 SAR
500 EGP38,05710 SAR
1000 EGP76,11420 SAR
2000 EGP152,22840 SAR
5000 EGP380,57100 SAR
10000 EGP761,14200 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Mısır Lirası
1 SAR13,13810 EGP
5 SAR65,69050 EGP
10 SAR131,38100 EGP
20 SAR262,76200 EGP
50 SAR656,90500 EGP
100 SAR1.313,81000 EGP
250 SAR3.284,52500 EGP
500 SAR6.569,05000 EGP
1000 SAR13.138,10000 EGP
2000 SAR26.276,20000 EGP
5000 SAR65.690,50000 EGP
10000 SAR131.381,00000 EGP