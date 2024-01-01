1 Arabistan riyalinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile SAR → EGP çevirin

1 sar
12,98 egp

1,000SR SAR = 12,98E£ EGP

08:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → EGP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,973012,9730
Düşük12,778012,4349
Ortalama12,847912,7265
Değişim1.10%1.44%
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1 SAR → EGP istatistikleri

SAR → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,9730, en düşük 12,7780 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,8479 oldu. SAR → EGP kurundaki değişiklik 1.10 değerindeydi.

SAR → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,9730, en düşük 12,4349 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,7265 oldu. SAR → EGP kurundaki değişiklik 1.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,75278,91,3870,92658,1341,5360,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,376201,0610,66741,9091,1070,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → CAD

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Mısır Lirası
1 SAR12,97500 EGP
5 SAR64,87500 EGP
10 SAR129,75000 EGP
20 SAR259,50000 EGP
50 SAR648,75000 EGP
100 SAR1.297,50000 EGP
250 SAR3.243,75000 EGP
500 SAR6.487,50000 EGP
1000 SAR12.975,00000 EGP
2000 SAR25.950,00000 EGP
5000 SAR64.875,00000 EGP
10000 SAR129.750,00000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Arabistan Riyali
1 EGP0,07707 SAR
5 EGP0,38536 SAR
10 EGP0,77072 SAR
20 EGP1,54143 SAR
50 EGP3,85358 SAR
100 EGP7,70715 SAR
250 EGP19,26788 SAR
500 EGP38,53575 SAR
1000 EGP77,07150 SAR
2000 EGP154,14300 SAR
5000 EGP385,35750 SAR
10000 EGP770,71500 SAR