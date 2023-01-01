Саудовские риялы в бермудские доллары

Сконвертируйте SAR в BMD по реальному обменному курсу

1000 sar
266.59 bmd

1.00000 SAR = 0.26659 BMD

Среднерыночный курс в 6:0 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса SAR к BMD

1 мин. назад 1 SAR → 0 BMD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861151.074289.09411.456881.676210.957818.5197
1GBP1.1612411.2474103.4591.691791.946481.1122321.5058
1USD0.930950.801667182.941.356251.560430.8916517.2405
1INR0.01122410.009665630.012056910.01635220.01881390.01075050.207867

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из саудовских риялов в бермудские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SAR из выпадающего списка для исходной валюты и BMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SAR в BMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for саудовский риял

SAR в USD

SAR в INR

SAR в PKR

SAR в CAD

SAR в EUR

SAR в PHP

SAR в AUD

SAR в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Саудовский риял / Бермудский доллар
1 SAR0.26659 BMD
5 SAR1.33294 BMD
10 SAR2.66588 BMD
20 SAR5.33176 BMD
50 SAR13.32940 BMD
100 SAR26.65880 BMD
250 SAR66.64700 BMD
500 SAR133.29400 BMD
1000 SAR266.58800 BMD
2000 SAR533.17600 BMD
5000 SAR1332.94000 BMD
10000 SAR2665.88000 BMD
Обменные курсы Бермудский доллар / Саудовский риял
1 BMD3.75110 SAR
5 BMD18.75550 SAR
10 BMD37.51100 SAR
20 BMD75.02200 SAR
50 BMD187.55500 SAR
100 BMD375.11000 SAR
250 BMD937.77500 SAR
500 BMD1875.55000 SAR
1000 BMD3751.10000 SAR
2000 BMD7502.20000 SAR
5000 BMD18755.50000 SAR
10000 BMD37511.00000 SAR