Саудовские риялы в оманские риалы

Сконвертируйте SAR в OMR по реальному обменному курсу

1000 sar
102.634 omr

1.00000 SAR = 0.10263 OMR

Среднерыночный курс в 6:8 UTC
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График изменения обменного курса SAR к OMR

1 мин. назад 1 SAR → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8621.074189.08851.457231.677630.9580518.531
1GBP1.1600911.246103.3461.690451.946111.1114321.4967
1USD0.9310.802568182.94251.35671.561890.892117.2526
1INR0.01122480.00967620.012056510.01635710.0188310.01075560.208007

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Как произвести расчет конвертации из саудовских риялов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SAR из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SAR в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for саудовский риял

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Обменные курсы Саудовский риял / Оманский риал
1 SAR0.10263 OMR
5 SAR0.51317 OMR
10 SAR1.02634 OMR
20 SAR2.05268 OMR
50 SAR5.13170 OMR
100 SAR10.26340 OMR
250 SAR25.65850 OMR
500 SAR51.31700 OMR
1000 SAR102.63400 OMR
2000 SAR205.26800 OMR
5000 SAR513.17000 OMR
10000 SAR1026.34000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Саудовский риял
1 OMR9.74337 SAR
5 OMR48.71685 SAR
10 OMR97.43370 SAR
20 OMR194.86740 SAR
50 OMR487.16850 SAR
100 OMR974.33700 SAR
250 OMR2435.84250 SAR
500 OMR4871.68500 SAR
1000 OMR9743.37000 SAR
2000 OMR19486.74000 SAR
5000 OMR48716.85000 SAR
10000 OMR97433.70000 SAR