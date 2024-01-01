Arabistan riyalinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile SAR → OMR çevirin

1.000 sar
102,653 omr

1.00000 SAR = 0.10265 OMR

19:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548451.0768589.37981.450681.650980.94724518.3685
1 GBP1.169811.25975104.5611.697071.931391.1080921.4883
1 USD0.92860.793808183.00121.347151.533150.8796517.0576
1 INR0.01118820.009563820.01204810.01623050.01847150.0105980.20551

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Umman Riyali
1 SAR0.10265 OMR
5 SAR0.51326 OMR
10 SAR1.02653 OMR
20 SAR2.05306 OMR
50 SAR5.13265 OMR
100 SAR10.26530 OMR
250 SAR25.66325 OMR
500 SAR51.32650 OMR
1000 SAR102.65300 OMR
2000 SAR205.30600 OMR
5000 SAR513.26500 OMR
10000 SAR1026.53000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Arabistan Riyali
1 OMR9.74156 SAR
5 OMR48.70780 SAR
10 OMR97.41560 SAR
20 OMR194.83120 SAR
50 OMR487.07800 SAR
100 OMR974.15600 SAR
250 OMR2435.39000 SAR
500 OMR4870.78000 SAR
1000 OMR9741.56000 SAR
2000 OMR19483.12000 SAR
5000 OMR48707.80000 SAR
10000 OMR97415.60000 SAR