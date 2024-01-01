50 Arabistan riyalinden Umman riyaline

Reel döviz kuru ile SAR → OMR çevirin

50 sar
5,128 omr

1,000SR SAR = 0,1026ر.ع. OMR

09:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → OMR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10270,1028
Düşük0,10260,1026
Ortalama0,10260,1026
Değişim-0.07%-0.21%
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1 SAR → OMR istatistikleri

SAR → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1027, en düşük 0,1026 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1026 oldu. SAR → OMR kurundaki değişiklik -0.07 değerindeydi.

SAR → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1028, en düşük 0,1026 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1026 oldu. SAR → OMR kurundaki değişiklik -0.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,754278,91,3880,92457,9941,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,348200,95810,66641,7871,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Umman Riyali
1 SAR0,10256 OMR
5 SAR0,51280 OMR
10 SAR1,02559 OMR
20 SAR2,05118 OMR
50 SAR5,12795 OMR
100 SAR10,25590 OMR
250 SAR25,63975 OMR
500 SAR51,27950 OMR
1000 SAR102,55900 OMR
2000 SAR205,11800 OMR
5000 SAR512,79500 OMR
10000 SAR1.025,59000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Arabistan Riyali
1 OMR9,75051 SAR
5 OMR48,75255 SAR
10 OMR97,50510 SAR
20 OMR195,01020 SAR
50 OMR487,52550 SAR
100 OMR975,05100 SAR
250 OMR2.437,62750 SAR
500 OMR4.875,25500 SAR
1000 OMR9.750,51000 SAR
2000 OMR19.501,02000 SAR
5000 OMR48.752,55000 SAR
10000 OMR97.505,10000 SAR