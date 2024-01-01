50 оманских риалов в саудовские риялы

Сконвертируйте OMR в SAR по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = SR9,755 SAR

Среднерыночный курс в 21:57
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График изменения обменного курса OMR к SAR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SAR
1 OMR в SARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,75739,7573
Низкий9,75199,7418
В среднем9,75589,7506
Изменение-0.02%0.05%
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Соотношение 1 OMR к SAR

За последние 30 дней максимальный курс OMR к SAR составил 9,7573, а минимальный — 9,7519. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,7558. Изменение курса OMR к SAR в процентном соотношении составило -0.02.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к SAR составил 9,7573, а минимальный — 9,7418. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,7506. Изменение курса OMR к SAR в процентном соотношении составило 0.05.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Саудовский риял
1 OMR9,75483 SAR
5 OMR48,77415 SAR
10 OMR97,54830 SAR
20 OMR195,09660 SAR
50 OMR487,74150 SAR
100 OMR975,48300 SAR
250 OMR2 438,70750 SAR
500 OMR4 877,41500 SAR
1000 OMR9 754,83000 SAR
2000 OMR19 509,66000 SAR
5000 OMR48 774,15000 SAR
10000 OMR97 548,30000 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Оманский риал
1 SAR0,10251 OMR
5 SAR0,51257 OMR
10 SAR1,02513 OMR
20 SAR2,05026 OMR
50 SAR5,12565 OMR
100 SAR10,25130 OMR
250 SAR25,62825 OMR
500 SAR51,25650 OMR
1000 SAR102,51300 OMR
2000 SAR205,02600 OMR
5000 SAR512,56500 OMR
10000 SAR1 025,13000 OMR