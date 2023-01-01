50 саудовских риялов в оманские риалы

Сконвертируйте SAR в OMR по реальному обменному курсу

50 sar
5.133 omr

1.00000 SAR = 0.10265 OMR

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
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График изменения обменного курса SAR к OMR

1 мин. назад 1 SAR → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

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Как произвести расчет конвертации из саудовских риялов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SAR из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SAR в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for саудовских риялов

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SAR в AUD

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Обменные курсы Саудовский риял / Оманский риал
1 SAR0.10265 OMR
5 SAR0.51326 OMR
10 SAR1.02652 OMR
20 SAR2.05304 OMR
50 SAR5.13260 OMR
100 SAR10.26520 OMR
250 SAR25.66300 OMR
500 SAR51.32600 OMR
1000 SAR102.65200 OMR
2000 SAR205.30400 OMR
5000 SAR513.26000 OMR
10000 SAR1026.52000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Саудовский риял
1 OMR9.74169 SAR
5 OMR48.70845 SAR
10 OMR97.41690 SAR
20 OMR194.83380 SAR
50 OMR487.08450 SAR
100 OMR974.16900 SAR
250 OMR2435.42250 SAR
500 OMR4870.84500 SAR
1000 OMR9741.69000 SAR
2000 OMR19483.38000 SAR
5000 OMR48708.45000 SAR
10000 OMR97416.90000 SAR