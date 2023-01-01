Саудовские риялы в камбоджийские риели

Сконвертируйте SAR в KHR по реальному обменному курсу

1 000 sar
1 096 480 khr

1.00000 SAR = 1096.48000 KHR

Среднерыночный курс в 6:5 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса SAR к KHR

1 мин. назад 1 SAR → 0 KHR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.862251.07489.08291.456881.677210.958118.5266
1GBP1.1597611.24555103.3121.689591.945111.1111621.4859
1USD0.93110.802858182.9451.35651.561650.89217.2501
1INR0.01122550.00967940.012056210.01635420.01882750.01075410.20797

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из саудовских риялов в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SAR из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SAR в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for саудовский риял

SAR в USD

SAR в INR

SAR в PKR

SAR в CAD

SAR в EUR

SAR в PHP

SAR в AUD

SAR в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Саудовский риял / Камбоджийский риель
1 SAR1096.48000 KHR
5 SAR5482.40000 KHR
10 SAR10964.80000 KHR
20 SAR21929.60000 KHR
50 SAR54824.00000 KHR
100 SAR109648.00000 KHR
250 SAR274120.00000 KHR
500 SAR548240.00000 KHR
1000 SAR1096480.00000 KHR
2000 SAR2192960.00000 KHR
5000 SAR5482400.00000 KHR
10000 SAR10964800.00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Саудовский риял
1 KHR0.00091 SAR
5 KHR0.00456 SAR
10 KHR0.00912 SAR
20 KHR0.01824 SAR
50 KHR0.04560 SAR
100 KHR0.09120 SAR
250 KHR0.22800 SAR
500 KHR0.45601 SAR
1000 KHR0.91201 SAR
2000 KHR1.82402 SAR
5000 KHR4.56006 SAR
10000 KHR9.12011 SAR