Arabistan riyalinden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile SAR → KHR çevirin

1.000 sar
1.087.660 khr

1.00000 SAR = 1087.66000 KHR

19:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183.0019278.971.347050.928555.95821.533150.793682
1 INR0.012047913.361010.01622910.01118660.674180.01847130.00956222
1 PKR0.003584610.2975310.004828660.003328330.2005890.005495770.00284505
1 CAD0.74236361.6175207.09710.68928841.54131.138160.5892

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Kamboçya Rieli
1 SAR1087.66000 KHR
5 SAR5438.30000 KHR
10 SAR10876.60000 KHR
20 SAR21753.20000 KHR
50 SAR54383.00000 KHR
100 SAR108766.00000 KHR
250 SAR271915.00000 KHR
500 SAR543830.00000 KHR
1000 SAR1087660.00000 KHR
2000 SAR2175320.00000 KHR
5000 SAR5438300.00000 KHR
10000 SAR10876600.00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Arabistan Riyali
1 KHR0.00092 SAR
5 KHR0.00460 SAR
10 KHR0.00919 SAR
20 KHR0.01839 SAR
50 KHR0.04597 SAR
100 KHR0.09194 SAR
250 KHR0.22985 SAR
500 KHR0.45970 SAR
1000 KHR0.91940 SAR
2000 KHR1.83881 SAR
5000 KHR4.59702 SAR
10000 KHR9.19404 SAR