50 Arabistan riyalinden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile SAR → KHR çevirin

50 sar
54.719,00 khr

1,000SR SAR = 1.094៛ KHR

08:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → KHR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → KHRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.098,38001.098,3800
Düşük1.094,11001.085,2700
Ortalama1.095,69231.093,2019
Değişim-0.28%0.77%
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1 SAR → KHR istatistikleri

SAR → KHR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.098,3800, en düşük 1.094,1100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.095,6923 oldu. SAR → KHR kurundaki değişiklik -0.28 değerindeydi.

SAR → KHR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.098,3800, en düşük 1.085,2700 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.093,2019 oldu. SAR → KHR kurundaki değişiklik 0.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,741278,91,3880,92558,0731,5350,785
1 INR0,01213,3310,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,339200,95810,66641,8441,1060,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Kamboçya Rieli
1 SAR1.094,38000 KHR
5 SAR5.471,90000 KHR
10 SAR10.943,80000 KHR
20 SAR21.887,60000 KHR
50 SAR54.719,00000 KHR
100 SAR109.438,00000 KHR
250 SAR273.595,00000 KHR
500 SAR547.190,00000 KHR
1000 SAR1.094.380,00000 KHR
2000 SAR2.188.760,00000 KHR
5000 SAR5.471.900,00000 KHR
10000 SAR10.943.800,00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Arabistan Riyali
1 KHR0,00091 SAR
5 KHR0,00457 SAR
10 KHR0,00914 SAR
20 KHR0,01828 SAR
50 KHR0,04569 SAR
100 KHR0,09138 SAR
250 KHR0,22844 SAR
500 KHR0,45688 SAR
1000 KHR0,91376 SAR
2000 KHR1,82752 SAR
5000 KHR4,56881 SAR
10000 KHR9,13762 SAR