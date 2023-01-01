100 камбоджийских риелей в саудовские риялы

Сконвертируйте KHR в SAR по реальному обменному курсу

100 khr
0.09 sar

1.00000 KHR = 0.00091 SAR

Среднерыночный курс в 19:14 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса KHR к SAR

1 мин. назад 1 KHR → 0 SAR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86111.0660588.61381.441411.657540.9566518.1924
1GBP1.1613111.238102.9071.67391.92491.1109621.1267
1USD0.938050.807754183.12351.35211.554850.897417.0652
1INR0.01128490.009717520.012030310.01626620.01870530.0107960.205299

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийских риелей

KHR в USD

KHR в CAD

KHR в AUD

KHR в EUR

KHR в CNY

KHR в CZK

KHR в INR

KHR в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Камбоджийский риель / Саудовский риял
1 KHR0.00091 SAR
5 KHR0.00455 SAR
10 KHR0.00911 SAR
20 KHR0.01822 SAR
50 KHR0.04554 SAR
100 KHR0.09108 SAR
250 KHR0.22770 SAR
500 KHR0.45539 SAR
1000 KHR0.91078 SAR
2000 KHR1.82156 SAR
5000 KHR4.55391 SAR
10000 KHR9.10782 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Камбоджийский риель
1 SAR1097.96000 KHR
5 SAR5489.80000 KHR
10 SAR10979.60000 KHR
20 SAR21959.20000 KHR
50 SAR54898.00000 KHR
100 SAR109796.00000 KHR
250 SAR274490.00000 KHR
500 SAR548980.00000 KHR
1000 SAR1097960.00000 KHR
2000 SAR2195920.00000 KHR
5000 SAR5489800.00000 KHR
10000 SAR10979600.00000 KHR