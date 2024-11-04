История обменного курса камбоджийский риель–саудовские риялы

Обменный курс камбоджийских риеля/саудовские риялы сейчас составляет 0,001, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость камбоджийских риелей оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.169% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс камбоджийский риель/саудовские риялы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,001, и минимумом, равным 0,001, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.167%.