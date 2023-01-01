Саудовские риялы в тайские баты

Сконвертируйте SAR в THB по реальному обменному курсу

1 000 sar
9 522,54 thb

1.00000 SAR = 9.52254 THB

Среднерыночный курс в 6:11 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса SAR к THB

1 мин. назад 1 SAR → 0 THB
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86181.074189.07731.457071.676840.958118.5311
1GBP1.1603611.2463103.3581.690671.945671.1117421.502
1USD0.9310.802375182.9321.356551.561160.89217.2527
1INR0.01122620.00967510.012058110.01635740.01882460.01075580.208034

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из саудовских риялов в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SAR из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SAR в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for саудовский риял

SAR в USD

SAR в INR

SAR в PKR

SAR в CAD

SAR в EUR

SAR в PHP

SAR в AUD

SAR в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Саудовский риял / Тайский бат
1 SAR9.52254 THB
5 SAR47.61270 THB
10 SAR95.22540 THB
20 SAR190.45080 THB
50 SAR476.12700 THB
100 SAR952.25400 THB
250 SAR2380.63500 THB
500 SAR4761.27000 THB
1000 SAR9522.54000 THB
2000 SAR19045.08000 THB
5000 SAR47612.70000 THB
10000 SAR95225.40000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Саудовский риял
1 THB0.10501 SAR
5 THB0.52507 SAR
10 THB1.05014 SAR
20 THB2.10028 SAR
50 THB5.25070 SAR
100 THB10.50140 SAR
250 THB26.25350 SAR
500 THB52.50700 SAR
1000 THB105.01400 SAR
2000 THB210.02800 SAR
5000 THB525.07000 SAR
10000 THB1050.14000 SAR