Саудовские риялы в дирхамы оаэ

Сконвертируйте SAR в AED по реальному обменному курсу

1000 sar
979.15 aed

1.00000 SAR = 0.97915 AED

Среднерыночный курс в 5:58 UTC
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График изменения обменного курса SAR к AED

1 мин. назад 1 SAR → 0 AED
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86041.074389.09711.457021.676370.9579518.5184
1GBP1.1622511.24865103.5571.693481.948431.1133821.5237
1USD0.930850.800865182.9351.356251.560430.891717.2376
1INR0.01122370.009656540.012057610.01635320.01881510.01075180.207845

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Как произвести расчет конвертации из саудовских риялов в дирхамы оаэ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SAR из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SAR в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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SAR в AUD

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Обменные курсы Саудовский риял / Дирхам ОАЭ
1 SAR0.97915 AED
5 SAR4.89576 AED
10 SAR9.79153 AED
20 SAR19.58306 AED
50 SAR48.95765 AED
100 SAR97.91530 AED
250 SAR244.78825 AED
500 SAR489.57650 AED
1000 SAR979.15300 AED
2000 SAR1958.30600 AED
5000 SAR4895.76500 AED
10000 SAR9791.53000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Саудовский риял
1 AED1.02129 SAR
5 AED5.10645 SAR
10 AED10.21290 SAR
20 AED20.42580 SAR
50 AED51.06450 SAR
100 AED102.12900 SAR
250 AED255.32250 SAR
500 AED510.64500 SAR
1000 AED1021.29000 SAR
2000 AED2042.58000 SAR
5000 AED5106.45000 SAR
10000 AED10212.90000 SAR