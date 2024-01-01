Arabistan riyalinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile SAR → AED çevirin

1.000 sar
979,33 aed

1.00000 SAR = 0.97933 AED

19:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD182.9995278.971.347250.928555.96321.533150.793745
1 INR0.012048313.36110.0162320.01118690.6742590.01847190.00956325
1 PKR0.003584610.29752110.004829370.003328330.2006070.005495770.00284527
1 CAD0.74225361.6066207.06610.68918541.53881.137990.58916

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 SAR0.97933 AED
5 SAR4.89668 AED
10 SAR9.79335 AED
20 SAR19.58670 AED
50 SAR48.96675 AED
100 SAR97.93350 AED
250 SAR244.83375 AED
500 SAR489.66750 AED
1000 SAR979.33500 AED
2000 SAR1958.67000 AED
5000 SAR4896.67500 AED
10000 SAR9793.35000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Arabistan Riyali
1 AED1.02110 SAR
5 AED5.10550 SAR
10 AED10.21100 SAR
20 AED20.42200 SAR
50 AED51.05500 SAR
100 AED102.11000 SAR
250 AED255.27500 SAR
500 AED510.55000 SAR
1000 AED1021.10000 SAR
2000 AED2042.20000 SAR
5000 AED5105.50000 SAR
10000 AED10211.00000 SAR