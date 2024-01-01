10 bin Arabistan riyalinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile SAR → AED çevirin
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|1 SAR → AED
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,9793
|0,9795
|Düşük
|0,9787
|0,9787
|Ortalama
|0,9792
|0,9792
|Değişim
|-0.04%
|-0.06%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SAR → AED istatistikleri
SAR → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9793, en düşük 0,9787 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9792 oldu. SAR → AED kurundaki değişiklik -0.04 değerindeydi.
SAR → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9795, en düşük 0,9787 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9792 oldu. SAR → AED kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arabistan riyalinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Arabistan Riyali / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1 SAR
|0,97874 AED
|5 SAR
|4,89368 AED
|10 SAR
|9,78736 AED
|20 SAR
|19,57472 AED
|50 SAR
|48,93680 AED
|100 SAR
|97,87360 AED
|250 SAR
|244,68400 AED
|500 SAR
|489,36800 AED
|1000 SAR
|978,73600 AED
|2000 SAR
|1.957,47200 AED
|5000 SAR
|4.893,68000 AED
|10000 SAR
|9.787,36000 AED
|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Arabistan Riyali
|1 AED
|1,02173 SAR
|5 AED
|5,10865 SAR
|10 AED
|10,21730 SAR
|20 AED
|20,43460 SAR
|50 AED
|51,08650 SAR
|100 AED
|102,17300 SAR
|250 AED
|255,43250 SAR
|500 AED
|510,86500 SAR
|1000 AED
|1.021,73000 SAR
|2000 AED
|2.043,46000 SAR
|5000 AED
|5.108,65000 SAR
|10000 AED
|10.217,30000 SAR