10 Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Arabistan riyaline
Reel döviz kuru ile AED → SAR çevirin
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
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- Danimarka Kronu
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- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Arabistan Riyali
|1 AED
|1,02136 SAR
|5 AED
|5,10680 SAR
|10 AED
|10,21360 SAR
|20 AED
|20,42720 SAR
|50 AED
|51,06800 SAR
|100 AED
|102,13600 SAR
|250 AED
|255,34000 SAR
|500 AED
|510,68000 SAR
|1000 AED
|1.021,36000 SAR
|2000 AED
|2.042,72000 SAR
|5000 AED
|5.106,80000 SAR
|10000 AED
|10.213,60000 SAR
|Çevrim kurları Arabistan Riyali / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1 SAR
|0,97909 AED
|5 SAR
|4,89542 AED
|10 SAR
|9,79085 AED
|20 SAR
|19,58170 AED
|50 SAR
|48,95425 AED
|100 SAR
|97,90850 AED
|250 SAR
|244,77125 AED
|500 SAR
|489,54250 AED
|1000 SAR
|979,08500 AED
|2000 SAR
|1.958,17000 AED
|5000 SAR
|4.895,42500 AED
|10000 SAR
|9.790,85000 AED