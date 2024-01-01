5 Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile AED → SAR çevirin

5 aed
5,11 sar

1,000 AED = 1,021 SAR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183,609277,80,940,80356,6291,37716,645
1 INR0,01213,3230,0110,010,6770,0160,199
1 PKR0,0040,30110,0030,0030,2040,0050,06
1 EUR1,06488,969295,60710,85560,2581,46617,712

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Birleşik Arap Emirlikleri dirheminden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AED ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AED → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

BAE dirhemi için en iyi döviz çiftleri

AED → USD

AED → INR

AED → PKR

AED → EUR

AED → GBP

AED → PHP

AED → CAD

AED → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Arabistan Riyali
1 AED1,02136 SAR
5 AED5,10680 SAR
10 AED10,21360 SAR
20 AED20,42720 SAR
50 AED51,06800 SAR
100 AED102,13600 SAR
250 AED255,34000 SAR
500 AED510,68000 SAR
1000 AED1.021,36000 SAR
2000 AED2.042,72000 SAR
5000 AED5.106,80000 SAR
10000 AED10.213,60000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 SAR0,97909 AED
5 SAR4,89542 AED
10 SAR9,79085 AED
20 SAR19,58170 AED
50 SAR48,95425 AED
100 SAR97,90850 AED
250 SAR244,77125 AED
500 SAR489,54250 AED
1000 SAR979,08500 AED
2000 SAR1.958,17000 AED
5000 SAR4.895,42500 AED
10000 SAR9.790,85000 AED