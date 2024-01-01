bin Arabistan riyalinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile SAR → AED çevirin

1.000 sar
978,74 aed

1,000SR SAR = 0,9787د.إ AED

07:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → AED çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,97930,9795
Düşük0,97870,9787
Ortalama0,97920,9792
Değişim-0.04%-0.06%
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1 SAR → AED istatistikleri

SAR → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9793, en düşük 0,9787 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9792 oldu. SAR → AED kurundaki değişiklik -0.04 değerindeydi.

SAR → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9795, en düşük 0,9787 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9792 oldu. SAR → AED kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,736278,91,3870,92758,1241,5360,786
1 INR0,01213,3310,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,387201,13210,66841,9171,1080,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 SAR0,97874 AED
5 SAR4,89368 AED
10 SAR9,78736 AED
20 SAR19,57472 AED
50 SAR48,93680 AED
100 SAR97,87360 AED
250 SAR244,68400 AED
500 SAR489,36800 AED
1000 SAR978,73600 AED
2000 SAR1.957,47200 AED
5000 SAR4.893,68000 AED
10000 SAR9.787,36000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Arabistan Riyali
1 AED1,02173 SAR
5 AED5,10865 SAR
10 AED10,21730 SAR
20 AED20,43460 SAR
50 AED51,08650 SAR
100 AED102,17300 SAR
250 AED255,43250 SAR
500 AED510,86500 SAR
1000 AED1.021,73000 SAR
2000 AED2.043,46000 SAR
5000 AED5.108,65000 SAR
10000 AED10.217,30000 SAR