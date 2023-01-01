250 саудовских риялов в дирхамы оаэ

Сконвертируйте SAR в AED по реальному обменному курсу

250 sar
244.83 aed

1.00000 SAR = 0.97931 AED

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса SAR к AED

1 мин. назад 1 SAR → 0 AED
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из саудовских риялов в дирхамы оаэ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SAR из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SAR в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for саудовских риялов

SAR в USD

SAR в INR

SAR в PKR

SAR в CAD

SAR в EUR

SAR в PHP

SAR в AUD

SAR в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Саудовский риял / Дирхам ОАЭ
1 SAR0.97931 AED
5 SAR4.89655 AED
10 SAR9.79310 AED
20 SAR19.58620 AED
50 SAR48.96550 AED
100 SAR97.93100 AED
250 SAR244.82750 AED
500 SAR489.65500 AED
1000 SAR979.31000 AED
2000 SAR1958.62000 AED
5000 SAR4896.55000 AED
10000 SAR9793.10000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Саудовский риял
1 AED1.02113 SAR
5 AED5.10565 SAR
10 AED10.21130 SAR
20 AED20.42260 SAR
50 AED51.05650 SAR
100 AED102.11300 SAR
250 AED255.28250 SAR
500 AED510.56500 SAR
1000 AED1021.13000 SAR
2000 AED2042.26000 SAR
5000 AED5105.65000 SAR
10000 AED10211.30000 SAR