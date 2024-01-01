20 дирхамов ОАЭ в саудовские риялы

Сконвертируйте AED в SAR по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = SR1,023 SAR

Среднерыночный курс в 21:57
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График изменения обменного курса AED к SAR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SAR
1 AED в SARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,02281,0228
Низкий1,02211,0212
В среднем1,02261,0220
Изменение0.02%0.06%
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Соотношение 1 AED к SAR

За последние 30 дней максимальный курс AED к SAR составил 1,0228, а минимальный — 1,0221. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0226. Изменение курса AED к SAR в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс AED к SAR составил 1,0228, а минимальный — 1,0212. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0220. Изменение курса AED к SAR в процентном соотношении составило 0.06.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Саудовский риял
1 AED1,02258 SAR
5 AED5,11290 SAR
10 AED10,22580 SAR
20 AED20,45160 SAR
50 AED51,12900 SAR
100 AED102,25800 SAR
250 AED255,64500 SAR
500 AED511,29000 SAR
1000 AED1 022,58000 SAR
2000 AED2 045,16000 SAR
5000 AED5 112,90000 SAR
10000 AED10 225,80000 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Дирхам ОАЭ
1 SAR0,97792 AED
5 SAR4,88958 AED
10 SAR9,77915 AED
20 SAR19,55830 AED
50 SAR48,89575 AED
100 SAR97,79150 AED
250 SAR244,47875 AED
500 SAR488,95750 AED
1000 SAR977,91500 AED
2000 SAR1 955,83000 AED
5000 SAR4 889,57500 AED
10000 SAR9 779,15000 AED