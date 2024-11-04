История обменного курса дирхам ОАЭ–саудовские риялы

Обменный курс дирхама ОАЭ/саудовские риялы сейчас составляет 1,023, отражая изменение в размере -0.017% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.002% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/саудовские риялы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1,023, и минимумом, равным 1,022, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.029%.