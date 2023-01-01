Саудовские риялы в сальвадорские колоны

Сконвертируйте SAR в SVC по реальному обменному курсу

1000 sar
2333.93 svc

1.00000 SAR = 2.33393 SVC

Среднерыночный курс в 6:11 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса SAR к SVC

1 мин. назад 1 SAR → 0 SVC
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86181.074189.07731.457071.676840.958118.5311
1GBP1.1603611.2463103.3581.690671.945671.1117421.502
1USD0.9310.802375182.9321.356551.561160.89217.2527
1INR0.01122620.00967510.012058110.01635740.01882460.01075580.208034

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из саудовских риялов в сальвадорские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SAR из выпадающего списка для исходной валюты и SVC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SAR в SVC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for саудовский риял

SAR в USD

SAR в INR

SAR в PKR

SAR в CAD

SAR в EUR

SAR в PHP

SAR в AUD

SAR в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Саудовский риял / Сальвадорский колон
1 SAR2.33393 SVC
5 SAR11.66965 SVC
10 SAR23.33930 SVC
20 SAR46.67860 SVC
50 SAR116.69650 SVC
100 SAR233.39300 SVC
250 SAR583.48250 SVC
500 SAR1166.96500 SVC
1000 SAR2333.93000 SVC
2000 SAR4667.86000 SVC
5000 SAR11669.65000 SVC
10000 SAR23339.30000 SVC
Обменные курсы Сальвадорский колон / Саудовский риял
1 SVC0.42846 SAR
5 SVC2.14231 SAR
10 SVC4.28462 SAR
20 SVC8.56924 SAR
50 SVC21.42310 SAR
100 SVC42.84620 SAR
250 SVC107.11550 SAR
500 SVC214.23100 SAR
1000 SVC428.46200 SAR
2000 SVC856.92400 SAR
5000 SVC2142.31000 SAR
10000 SVC4284.62000 SAR