Arabistan riyalinden El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile SAR → SVC çevirin

1.000 sar
2.333,12 svc

1.00000 SAR = 2.33312 SVC

19:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548351.0768589.38461.450891.651230.9472918.3689
1 GBP1.1698211.25975104.5661.697321.931691.1081621.4888
1 USD0.928650.793808183.00561.347351.533390.879717.058
1 INR0.01118760.009563310.012047410.0162320.01847330.01059810.205504

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / El Salvador Kolonu
1 SAR2.33312 SVC
5 SAR11.66560 SVC
10 SAR23.33120 SVC
20 SAR46.66240 SVC
50 SAR116.65600 SVC
100 SAR233.31200 SVC
250 SAR583.28000 SVC
500 SAR1166.56000 SVC
1000 SAR2333.12000 SVC
2000 SAR4666.24000 SVC
5000 SAR11665.60000 SVC
10000 SAR23331.20000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Arabistan Riyali
1 SVC0.42861 SAR
5 SVC2.14305 SAR
10 SVC4.28611 SAR
20 SVC8.57222 SAR
50 SVC21.43055 SAR
100 SVC42.86110 SAR
250 SVC107.15275 SAR
500 SVC214.30550 SAR
1000 SVC428.61100 SAR
2000 SVC857.22200 SAR
5000 SVC2143.05500 SAR
10000 SVC4286.11000 SAR