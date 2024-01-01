50 Arabistan riyalinden El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile SAR → SVC çevirin

50 sar
116,54 svc

1,000SR SAR = 2,331₡ SVC

10:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → SVC çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → SVCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,33292,3333
Düşük2,33072,3307
Ortalama2,33252,3327
Değişim-0.08%-0.10%
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1 SAR → SVC istatistikleri

SAR → SVC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,3329, en düşük 2,3307 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,3325 oldu. SAR → SVC kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

SAR → SVC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,3333, en düşük 2,3307 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,3327 oldu. SAR → SVC kurundaki değişiklik -0.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,747278,91,3870,92457,9211,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,361201,01610,66641,7461,1070,565

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → CAD

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / El Salvador Kolonu
1 SAR2,33072 SVC
5 SAR11,65360 SVC
10 SAR23,30720 SVC
20 SAR46,61440 SVC
50 SAR116,53600 SVC
100 SAR233,07200 SVC
250 SAR582,68000 SVC
500 SAR1.165,36000 SVC
1000 SAR2.330,72000 SVC
2000 SAR4.661,44000 SVC
5000 SAR11.653,60000 SVC
10000 SAR23.307,20000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Arabistan Riyali
1 SVC0,42905 SAR
5 SVC2,14526 SAR
10 SVC4,29051 SAR
20 SVC8,58102 SAR
50 SVC21,45255 SAR
100 SVC42,90510 SAR
250 SVC107,26275 SAR
500 SVC214,52550 SAR
1000 SVC429,05100 SAR
2000 SVC858,10200 SAR
5000 SVC2.145,25500 SAR
10000 SVC4.290,51000 SAR