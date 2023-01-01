10 روبية باكستانية إلى رينغيت ماليزي

تحويل PKR إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pkr
٠٫١٦ myr

1.00000 PKR = 0.01641 MYR

Mid-market exchange rate at 04:21
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.9314583.180.8077873.67291.364753.751628.4028
1EUR1.0736189.3020.86723.943231.46524.0277230.4932
1INR0.01202210.01119810.009711310.0441560.01640720.04510220.341462
1GBP1.237951.15314102.97314.546871.689494.6442935.1612

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / رينغيت ماليزي
1 PKR0.01641 MYR
5 PKR0.08207 MYR
10 PKR0.16414 MYR
20 PKR0.32829 MYR
50 PKR0.82072 MYR
100 PKR1.64145 MYR
250 PKR4.10362 MYR
500 PKR8.20725 MYR
1000 PKR16.41450 MYR
2000 PKR32.82900 MYR
5000 PKR82.07250 MYR
10000 PKR164.14500 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Pakistani Rupee
1 MYR60.92180 PKR
5 MYR304.60900 PKR
10 MYR609.21800 PKR
20 MYR1218.43600 PKR
50 MYR3046.09000 PKR
100 MYR6092.18000 PKR
250 MYR15230.45000 PKR
500 MYR30460.90000 PKR
1000 MYR60921.80000 PKR
2000 MYR121843.60000 PKR
5000 MYR304609.00000 PKR
10000 MYR609218.00000 PKR