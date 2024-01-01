10 Pakistan rupisinden Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile PKR → MYR çevirin

1,000₨ PKR = 0,01612RM MYR

11:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → MYR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MYR
1 PKR → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01610,0161
Düşük0,01550,0148
Ortalama0,01580,0155
Değişim4.04%2.85%
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1 PKR → MYR istatistikleri

PKR → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0161, en düşük 0,0155 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0158 oldu. PKR → MYR kurundaki değişiklik 4.04 değerindeydi.

PKR → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0161, en düşük 0,0148 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0155 oldu. PKR → MYR kurundaki değişiklik 2.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - MYR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4160,7923,6731,4093,75434,539
1 EUR1,054189,0080,8353,8731,4863,95836,418
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,57114,6371,7794,73943,603

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Malezya Ringiti
1 PKR0,01612 MYR
5 PKR0,08059 MYR
10 PKR0,16118 MYR
20 PKR0,32236 MYR
50 PKR0,80590 MYR
100 PKR1,61180 MYR
250 PKR4,02950 MYR
500 PKR8,05900 MYR
1000 PKR16,11800 MYR
2000 PKR32,23600 MYR
5000 PKR80,59000 MYR
10000 PKR161,18000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Pakistan Rupisi
1 MYR62,04240 PKR
5 MYR310,21200 PKR
10 MYR620,42400 PKR
20 MYR1.240,84800 PKR
50 MYR3.102,12000 PKR
100 MYR6.204,24000 PKR
250 MYR15.510,60000 PKR
500 MYR31.021,20000 PKR
1000 MYR62.042,40000 PKR
2000 MYR124.084,80000 PKR
5000 MYR310.212,00000 PKR
10000 MYR620.424,00000 PKR