10 آلاف روبية باكستانية إلى دولار أمريكي

تحويل PKR إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ pkr
٣٥٫٢١ usd

1.00000 PKR = 0.00352 USD

Mid-market exchange rate at 05:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.073489.29881.465351.64910.9633518.7301
1GBP1.152811.2374102.9421.689241.901061.1105521.5918
1USD0.93160.808146183.19251.365151.536330.8974517.4493
1INR0.01119840.009714170.012020310.01640950.01846720.01078760.209746

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / دولار أمريكي
1 PKR0.00352 USD
5 PKR0.01761 USD
10 PKR0.03521 USD
20 PKR0.07042 USD
50 PKR0.17606 USD
100 PKR0.35211 USD
250 PKR0.88028 USD
500 PKR1.76056 USD
1000 PKR3.52113 USD
2000 PKR7.04226 USD
5000 PKR17.60565 USD
10000 PKR35.21130 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Pakistani Rupee
1 USD284.00000 PKR
5 USD1420.00000 PKR
10 USD2840.00000 PKR
20 USD5680.00000 PKR
50 USD14200.00000 PKR
100 USD28400.00000 PKR
250 USD71000.00000 PKR
500 USD142000.00000 PKR
1000 USD284000.00000 PKR
2000 USD568000.00000 PKR
5000 USD1420000.00000 PKR
10000 USD2840000.00000 PKR