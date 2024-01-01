10 bin Pakistan rupisinden ABD dolarına
Reel döviz kuru ile PKR → USD çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
PKR → USD çevrim grafiği
1 PKR = 0,00360 USD
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
|1 PKR → USD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0036
|0,0036
|Düşük
|0,0036
|0,0036
|Ortalama
|0,0036
|0,0036
|Değişim
|0.00%
|0.27%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 PKR → USD istatistikleri
PKR → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0036, en düşük 0,0036 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0036 oldu. PKR → USD kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.
PKR → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0036, en düşük 0,0036 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0036 oldu. PKR → USD kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Pakistan rupisinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları ABD Doları / Pakistan Rupisi
|1 USD
|277,95000 PKR
|5 USD
|1.389,75000 PKR
|10 USD
|2.779,50000 PKR
|20 USD
|5.559,00000 PKR
|50 USD
|13.897,50000 PKR
|100 USD
|27.795,00000 PKR
|250 USD
|69.487,50000 PKR
|500 USD
|138.975,00000 PKR
|1000 USD
|277.950,00000 PKR
|2000 USD
|555.900,00000 PKR
|5000 USD
|1.389.750,00000 PKR
|10000 USD
|2.779.500,00000 PKR