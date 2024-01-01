10 Pakistan rupisinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile PKR → USD çevirin

1.000₨ PKR = 0.003598$ USD

10:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → USD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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USD
1 PKR → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.00360.0036
Düşük0.00360.0036
Ortalama0.00360.0036
Değişim0.00%0.27%
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1 PKR → USD istatistikleri

PKR → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0036, en düşük 0.0036 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0036 oldu. PKR → USD kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

PKR → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0036, en düşük 0.0036 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0036 oldu. PKR → USD kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - USD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.9477584.40090.7923623.67291.408953.7537534.5397
1 EUR1.05515189.05560.8360353.875461.486653.9607736.4446
1 INR0.01184820.011228910.009388070.04351730.01669350.04447520.409234
1 GBP1.262051.19612106.51814.635381.778174.7374243.5908

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / ABD Doları
1 PKR0.00360 USD
5 PKR0.01799 USD
10 PKR0.03598 USD
20 PKR0.07196 USD
50 PKR0.17989 USD
100 PKR0.35978 USD
250 PKR0.89944 USD
500 PKR1.79889 USD
1000 PKR3.59777 USD
2000 PKR7.19554 USD
5000 PKR17.98885 USD
10000 PKR35.97770 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Pakistan Rupisi
1 USD277.95000 PKR
5 USD1389.75000 PKR
10 USD2779.50000 PKR
20 USD5559.00000 PKR
50 USD13897.50000 PKR
100 USD27795.00000 PKR
250 USD69487.50000 PKR
500 USD138975.00000 PKR
1000 USD277950.00000 PKR
2000 USD555900.00000 PKR
5000 USD1389750.00000 PKR
10000 USD2779500.00000 PKR