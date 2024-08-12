ألف يوان صيني إلى جنيه إسترليني

تحويل CNY إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cny
109.09 gbp

¥1.000 CNY = £0.1091 GBP

Mid-market exchange rate at 08:08
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CNY إلى GBP مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7971.3720.9160.7831.51683.9611.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19410.7680.17
1 CAD0.7295.68310.6670.5711.10561.1940.965
1 EUR1.0928.5141.49810.8551.65591.6851.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه استرليني
1 CNY٠٫١٠٩٠٩ GBP
5 CNY٠٫٥٤٥٤٧ GBP
10 CNY١٫٠٩٠٩٤ GBP
20 CNY٢٫١٨١٨٨ GBP
50 CNY٥٫٤٥٤٧٠ GBP
100 CNY١٠٫٩٠٩٤٠ GBP
250 CNY٢٧٫٢٧٣٥٠ GBP
500 CNY٥٤٫٥٤٧٠٠ GBP
1000 CNY١٠٩٫٠٩٤٠٠ GBP
2000 CNY٢١٨٫١٨٨٠٠ GBP
5000 CNY٥٤٥٫٤٧٠٠٠ GBP
10000 CNY١٬٠٩٠٫٩٤٠٠٠ GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Chinese Yuan RMB
1 GBP٩٫١٦٦٤٠ CNY
5 GBP٤٥٫٨٣٢٠٠ CNY
10 GBP٩١٫٦٦٤٠٠ CNY
20 GBP١٨٣٫٣٢٨٠٠ CNY
50 GBP٤٥٨٫٣٢٠٠٠ CNY
100 GBP٩١٦٫٦٤٠٠٠ CNY
250 GBP٢٬٢٩١٫٦٠٠٠٠ CNY
500 GBP٤٬٥٨٣٫٢٠٠٠٠ CNY
1000 GBP٩٬١٦٦٫٤٠٠٠٠ CNY
2000 GBP١٨٬٣٣٢٫٨٠٠٠٠ CNY
5000 GBP٤٥٬٨٣٢٫٠٠٠٠٠ CNY
10000 GBP٩١٬٦٦٤٫٠٠٠٠٠ CNY