10 آلاف جنيه إسترليني إلى يوان صيني

تحويل GBP إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

10,000 gbp
91,804.50 cny

£1.000 GBP = ¥9.180 CNY

Mid-market exchange rate at 21:18
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.7851.370.8941.635
1 EUR1.069189.3421.61170.8251.4640.9551.748
1 INR0.0120.01110.0181.9120.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4821106.0890.9090.5931.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Chinese Yuan RMB
1 GBP٩٫١٨٠٤٥ CNY
5 GBP٤٥٫٩٠٢٢٥ CNY
10 GBP٩١٫٨٠٤٥٠ CNY
20 GBP١٨٣٫٦٠٩٠٠ CNY
50 GBP٤٥٩٫٠٢٢٥٠ CNY
100 GBP٩١٨٫٠٤٥٠٠ CNY
250 GBP٢٬٢٩٥٫١١٢٥٠ CNY
500 GBP٤٬٥٩٠٫٢٢٥٠٠ CNY
1000 GBP٩٬١٨٠٫٤٥٠٠٠ CNY
2000 GBP١٨٬٣٦٠٫٩٠٠٠٠ CNY
5000 GBP٤٥٬٩٠٢٫٢٥٠٠٠ CNY
10000 GBP٩١٬٨٠٤٫٥٠٠٠٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه استرليني
1 CNY٠٫١٠٨٩٣ GBP
5 CNY٠٫٥٤٤٦٤ GBP
10 CNY١٫٠٨٩٢٧ GBP
20 CNY٢٫١٧٨٥٤ GBP
50 CNY٥٫٤٤٦٣٥ GBP
100 CNY١٠٫٨٩٢٧٠ GBP
250 CNY٢٧٫٢٣١٧٥ GBP
500 CNY٥٤٫٤٦٣٥٠ GBP
1000 CNY١٠٨٫٩٢٧٠٠ GBP
2000 CNY٢١٧٫٨٥٤٠٠ GBP
5000 CNY٥٤٤٫٦٣٥٠٠ GBP
10000 CNY١٬٠٨٩٫٢٧٠٠٠ GBP