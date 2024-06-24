تحويل AUD إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

5 دولار أسترالي إلى وون كوري جنوبي

5 aud
4,613 krw

A$1.000 AUD = ₩922.6 KRW

Mid-market exchange rate at 13:44
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78883.4340.9311.631159.481.3661.352
1 GBP1.2681105.8151.1812.069202.2611.7331.715
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0740.84789.58311.752171.231.4671.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / وون كوريا الجنوبية
1 AUD٩٢٢٫٦٢٤٠٠ KRW
5 AUD٤٬٦١٣٫١٢٠٠٠ KRW
10 AUD٩٬٢٢٦٫٢٤٠٠٠ KRW
20 AUD١٨٬٤٥٢٫٤٨٠٠٠ KRW
50 AUD٤٦٬١٣١٫٢٠٠٠٠ KRW
100 AUD٩٢٬٢٦٢٫٤٠٠٠٠ KRW
250 AUD٢٣٠٬٦٥٦٫٠٠٠٠٠ KRW
500 AUD٤٦١٬٣١٢٫٠٠٠٠٠ KRW
1000 AUD٩٢٢٬٦٢٤٫٠٠٠٠٠ KRW
2000 AUD١٬٨٤٥٬٢٤٨٫٠٠٠٠٠ KRW
5000 AUD٤٬٦١٣٬١٢٠٫٠٠٠٠٠ KRW
10000 AUD٩٬٢٢٦٬٢٤٠٫٠٠٠٠٠ KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / دولار أسترالي
1 KRW٠٫٠٠١٠٨ AUD
5 KRW٠٫٠٠٥٤٢ AUD
10 KRW٠٫٠١٠٨٤ AUD
20 KRW٠٫٠٢١٦٨ AUD
50 KRW٠٫٠٥٤١٩ AUD
100 KRW٠٫١٠٨٣٩ AUD
250 KRW٠٫٢٧٠٩٧ AUD
500 KRW٠٫٥٤١٩٤ AUD
1000 KRW١٫٠٨٣٨٧ AUD
2000 KRW٢٫١٦٧٧٤ AUD
5000 KRW٥٫٤١٩٣٥ AUD
10000 KRW١٠٫٨٣٨٧٠ AUD
20000 KRW٢١٫٦٧٧٤٠ AUD
30000 KRW٣٢٫٥١٦١٠ AUD
40000 KRW٤٣٫٣٥٤٨٠ AUD
50000 KRW٥٤٫١٩٣٥٠ AUD