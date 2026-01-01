ألف وون كوري جنوبي إلى دولار أسترالي
حوّل KRW إلى AUD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KRW إلى AUD،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى AUD متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KRW إلى AUD اليوم
|KRW
|AUD
|1000 KRW
|1.01 AUD
|2000 KRW
|2.01 AUD
|5000 KRW
|5.03 AUD
|10000 KRW
|10.06 AUD
|20000 KRW
|20.13 AUD
|30000 KRW
|30.19 AUD
|40000 KRW
|40.25 AUD
|50000 KRW
|50.32 AUD
|60000 KRW
|60.38 AUD
|45000000 KRW
|45,286.20 AUD
|75000000 KRW
|75,477 AUD
|78000000 KRW
|78,496.08 AUD
|100000000 KRW
|100,636 AUD
|330000000 KRW
|332,098.80 AUD
|500000000 KRW
|503,180 AUD
|1800000000 KRW
|1,811,448 AUD
|1900000000 KRW
|1,912,084 AUD
|10000000000 KRW
|10,063,600 AUD
|15200000000 KRW
|15,296,672 AUD
|36100000000 KRW
|36,329,596 AUD
|45600000000 KRW
|45,890,016 AUD
|AUD
|KRW
|1 AUD
|994 KRW
|5 AUD
|4,968 KRW
|10 AUD
|9,937 KRW
|20 AUD
|19,874 KRW
|50 AUD
|49,684 KRW
|100 AUD
|99,368 KRW
|250 AUD
|248,420 KRW
|500 AUD
|496,841 KRW
|1000 AUD
|993,681 KRW
|2000 AUD
|1,987,362 KRW
|5000 AUD
|4,968,405 KRW
|10000 AUD
|9,936,810 KRW