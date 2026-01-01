75,000,000 وون كوري جنوبي إلى ين ياباني

حوّل KRW إلى JPY بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.1150 JPY

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى JPY،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى JPY متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى JPY اليوم

KRWJPY
1000 KRW115 JPY
2000 KRW230 JPY
5000 KRW575 JPY
10000 KRW1,150 JPY
20000 KRW2,300 JPY
30000 KRW3,450 JPY
40000 KRW4,600 JPY
50000 KRW5,750 JPY
60000 KRW6,900 JPY
45000000 KRW5,174,685 JPY
75000000 KRW8,624,475 JPY
78000000 KRW8,969,454 JPY
100000000 KRW11,499,300 JPY
330000000 KRW37,947,690 JPY
500000000 KRW57,496,500 JPY
1800000000 KRW206,987,400 JPY
1900000000 KRW218,486,700 JPY
10000000000 KRW1,149,930,000 JPY
15200000000 KRW1,747,893,600 JPY
36100000000 KRW4,151,247,300 JPY
45600000000 KRW5,243,680,800 JPY
JPYKRW
100 JPY870 KRW
1000 JPY8,696 KRW
1500 JPY13,044 KRW
2000 JPY17,392 KRW
3000 JPY26,089 KRW
5000 JPY43,481 KRW
5400 JPY46,959 KRW
10000 JPY86,962 KRW
15000 JPY130,443 KRW
20000 JPY173,924 KRW
25000 JPY217,405 KRW
30000 JPY260,886 KRW

الأسئلة الشائعة