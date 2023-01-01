5 ريال قطري إلى دولار أسترالي

تحويل QAR إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

5 qar
2.11 aud

1.00000 QAR = 0.42135 AUD

Mid-market exchange rate at 10:21
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.0749589.44391.466231.651480.963718.7641
1GBP1.154611.2411103.2691.692861.906741.1126921.6644
1USD0.930250.805737183.20751.3641.536330.8965517.4558
1INR0.01118020.009683460.012018110.01639280.01846390.01077490.209786

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

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QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / دولار أسترالي
1 QAR0.42135 AUD
5 QAR2.10676 AUD
10 QAR4.21352 AUD
20 QAR8.42704 AUD
50 QAR21.06760 AUD
100 QAR42.13520 AUD
250 QAR105.33800 AUD
500 QAR210.67600 AUD
1000 QAR421.35200 AUD
2000 QAR842.70400 AUD
5000 QAR2106.76000 AUD
10000 QAR4213.52000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / الريال القطري
1 AUD2.37331 QAR
5 AUD11.86655 QAR
10 AUD23.73310 QAR
20 AUD47.46620 QAR
50 AUD118.66550 QAR
100 AUD237.33100 QAR
250 AUD593.32750 QAR
500 AUD1186.65500 QAR
1000 AUD2373.31000 QAR
2000 AUD4746.62000 QAR
5000 AUD11866.55000 QAR
10000 AUD23733.10000 QAR