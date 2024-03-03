5 رينغيت ماليزي إلى ريال قطري

تحويل MYR إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

5 myr
3.84 qar

1.00000 MYR = 0.76797 QAR

Mid-market exchange rate at 23:44
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أعلى العملات

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1 USD11.34391.5322182.85820.92230.7899211.355556.095
1 SGD0.74410311.1401361.6550.6862840.5877821.0086341.7405
1 AUD0.652650.877096154.07740.6019370.5155420.88466736.6104
1 INR0.01206880.01621930.01849210.0111310.00953340.01635930.677

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / الريال القطري
1 MYR0.76797 QAR
5 MYR3.83983 QAR
10 MYR7.67966 QAR
20 MYR15.35932 QAR
50 MYR38.39830 QAR
100 MYR76.79660 QAR
250 MYR191.99150 QAR
500 MYR383.98300 QAR
1000 MYR767.96600 QAR
2000 MYR1535.93200 QAR
5000 MYR3839.83000 QAR
10000 MYR7679.66000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / رينغيت ماليزي
1 QAR1.30214 MYR
5 QAR6.51070 MYR
10 QAR13.02140 MYR
20 QAR26.04280 MYR
50 QAR65.10700 MYR
100 QAR130.21400 MYR
250 QAR325.53500 MYR
500 QAR651.07000 MYR
1000 QAR1302.14000 MYR
2000 QAR2604.28000 MYR
5000 QAR6510.70000 MYR
10000 QAR13021.40000 MYR