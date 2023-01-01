1 ريال قطري إلى دولار هونغ كونغ

تحويل QAR إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١ qar
٢٫١٥ hkd

1.00000 QAR = 2.14540 HKD

Mid-market exchange rate at 11:16
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86561.074789.42631.466371.651610.963418.7536
1GBP1.1552711.24155103.311.694031.908021.1129921.6652
1USD0.93050.805445183.21051.364451.536810.8964517.4501
1INR0.01118240.009679610.012017710.01639760.01846890.01077330.20971

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rial

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / دولار هونغ كونغ
1 QAR2.14540 HKD
5 QAR10.72700 HKD
10 QAR21.45400 HKD
20 QAR42.90800 HKD
50 QAR107.27000 HKD
100 QAR214.54000 HKD
250 QAR536.35000 HKD
500 QAR1072.70000 HKD
1000 QAR2145.40000 HKD
2000 QAR4290.80000 HKD
5000 QAR10727.00000 HKD
10000 QAR21454.00000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / الريال القطري
100 HKD46.61140 QAR
200 HKD93.22280 QAR
300 HKD139.83420 QAR
500 HKD233.05700 QAR
1000 HKD466.11400 QAR
2000 HKD932.22800 QAR
2500 HKD1165.28500 QAR
3000 HKD1398.34200 QAR
4000 HKD1864.45600 QAR
5000 HKD2330.57000 QAR
10000 HKD4661.14000 QAR
20000 HKD9322.28000 QAR