10 دولار أسترالي إلى كواشا زامبي

تحويل AUD إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

١٠ aud
١٦٠٫٤١ zmw

1.00000 AUD = 16.04090 ZMW

Mid-market exchange rate at 09:06
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.79579883.38650.927151.62641144.1751.357951.3382
1 GBP1.25661104.7831.165092.04375181.171.70641.68158
1 INR0.01199230.0095434910.01111840.01950451.7290.0162850.0160482
1 EUR1.07860.858389.940711.75425155.4951.464681.44338

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / زيميو
1 AUD16.04090 ZMW
5 AUD80.20450 ZMW
10 AUD160.40900 ZMW
20 AUD320.81800 ZMW
50 AUD802.04500 ZMW
100 AUD1604.09000 ZMW
250 AUD4010.22500 ZMW
500 AUD8020.45000 ZMW
1000 AUD16040.90000 ZMW
2000 AUD32081.80000 ZMW
5000 AUD80204.50000 ZMW
10000 AUD160409.00000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / دولار أسترالي
1 ZMW0.06234 AUD
5 ZMW0.31170 AUD
10 ZMW0.62341 AUD
20 ZMW1.24681 AUD
50 ZMW3.11703 AUD
100 ZMW6.23406 AUD
250 ZMW15.58515 AUD
500 ZMW31.17030 AUD
1000 ZMW62.34060 AUD
2000 ZMW124.68120 AUD
5000 ZMW311.70300 AUD
10000 ZMW623.40600 AUD