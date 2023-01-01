20 كواشا زامبي إلى ريال برازيلي

تحويل ZMW إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ zmw
٤٫٢١ brl

1.00000 ZMW = 0.21073 BRL

Mid-market exchange rate at 07:04
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أعلى العملات

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10.92221.37031.349851.5429783.2250.80772218.2343
1 EUR1.084411.485951.463781.673290.24920.8758519.7733
1 CAD0.7297670.67296910.9850761.1260160.73490.58944913.3068
1 SGD0.7408230.6831641.0151511.1430761.6550.59837913.5084

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Zmw

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل زيميو / الريال البرازيلي
1 ZMW0.21073 BRL
5 ZMW1.05365 BRL
10 ZMW2.10730 BRL
20 ZMW4.21460 BRL
50 ZMW10.53650 BRL
100 ZMW21.07300 BRL
250 ZMW52.68250 BRL
500 ZMW105.36500 BRL
1000 ZMW210.73000 BRL
2000 ZMW421.46000 BRL
5000 ZMW1053.65000 BRL
10000 ZMW2107.30000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / زيميو
1 BRL4.74540 ZMW
5 BRL23.72700 ZMW
10 BRL47.45400 ZMW
20 BRL94.90800 ZMW
50 BRL237.27000 ZMW
100 BRL474.54000 ZMW
250 BRL1186.35000 ZMW
500 BRL2372.70000 ZMW
1000 BRL4745.40000 ZMW
2000 BRL9490.80000 ZMW
5000 BRL23727.00000 ZMW
10000 BRL47454.00000 ZMW